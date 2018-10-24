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برلمان

مستقبل وطن: استطعنا إعادة وطننا مرة من الصهاينة وأخرى من الإرهابيين

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 04:00 م
المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد رئيس مستقبل وطن
ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
قال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب "نحن نتنفس الأمل مع رايات نصر نحققه كل يوم في سبيل ما نتمناه لوطن عانى كثيرًا من قسوة الظروف، ونحن نتحدى العديد من الصعاب في طريق البناء نحو الانتصار على العديد من التحديات"، مؤكدا أننا نلتمس الهمة والإصرار على النجاح من مناسبات تأتي في تاريخنا المشرف.

وأضاف "رشاد"، خلال احتفالية حزب "مستقبل وطن" في مسرح مدرسة التكنولوجيا محافظة الإسماعيلية، بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، المنعقدة بحضور الآلاف من أهالي المحافظة، في مسرح مدرسة التكنولوجيا: "إننا في النصر نستهلم الانتصار وعظمة النصر، وانتصاراتنا ستظل ملهمة لنا في حروبنا وسلامنا، مشعلة لقدرتنا على الاستمرار في البناء".

وتابع: "تاريخنا ليس فقط مليئا بالانتصارات العسكرية، بل بالانتصارات في كل المجالات، وأهمها انتصار البناء".

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: "استطعنا أن نعيد وطننا إلينا يومًا من الاحتلال الصهيوني ويومًا من المتأسلمين الإرهابيين الذين فروا"، مشيرا إلى أن المصريين أوقفوا في تاريخهم الكثير من مطامع من حولهم واستطاعوا بفضل الله دوما إعادة بناء وطنهم من جديد.

وحضر الحفل لفيف من القادة والسياسيين، على رأسهم المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، واللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، والمستشار عصام هلال، أمين التنظيم على مستوى المحافظات، واللواء محمد على حسن، مدير أمن الإسماعيلية، والمهندس أحمد صبرى، أمين الشباب، للحزب والنائب أحمد بدران البعلى، نائب الحزب بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومساعد وزير الداخلية، وقيادات المحافظة بحزب مستقبل وطن والهيئة البرلمانية والقيادات الشعبية والتنفيذية، وشباب الحزب.
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