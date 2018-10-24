محافظ القاهرة يستمع إلى مشكلة أحد المواطنين ويعده بحلها خلال ساعتين

استوقف أحد المواطنين بالسيدة زينب، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال ترأسه حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الحي، والذي استغاث به لتوفير مسكن له حيث يعيش هو وأسرته في الشارع.



وقال المواطن للمحافظ: "أنا بأعيش في الشارع مع اولادي ومراتي بعد ما هدوا بيتى"، ليكلف المحافظ المهندس حسام رأفت رئيس الحي على الفور بتسجيل بياناته قائلا: "مشكلته تتحل خلال ساعتين".



رافق المحافظ اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ومدير إدارة شرطة المرافق وعدد من قيادات المحافظة.