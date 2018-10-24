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فن

مي حلمي تتجاوز أزمة زفافها بالهوانم

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 03:49 م
صدى البلد
أحمد البهى
بدأت إيمي سالم ومنة عرفة التحضير لبرنامجهما الجديد "الهوانم"، والذي من المقرر أن يتم تصويره خلال الفترة القادمة، ليتم عرضه على شاشة "القاهرة والناس" بدلًا من "برنامج نفسنة".

ومن المقرر أن تنضم إلى إيمي ومنة خلال الفترة القادمة مذيعتان جديدتان، ففي الفترة الماضية قد تم ترشيح اسم المذيعة مي حلمى لتشارك في تقديم البرنامج.

يذكر أن مي حلمي كانت تعرضت إلى أزمة خلال الفترة الماضية بعد أن تم إلغاء حفل زفافها في اللحظات الأخيرة.


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