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محافظات

ابنة دمياط ضمن أفضل 10 لوحات فنية على مستوى الجمهورية.. صور

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:47 م
صدى البلد
زينب الزغبي
صرح علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط ، انه تم أختيار اللوحة الفنية الخاصة لمحافظة دمياط ضمن أفضل 10 لوحات فائزة على مستوى الجمهورية "لمسابقة إبداع" والتي أقيمت بالقاهرة، مضيفا أنه سعيد بأن التصفيات النهائية كانت من نصيب إحدى بنات دمياط وهي شيماء أشرف طرابية، وكانت من ضمن أفضل 10 لوحات فائزة على مستوى الجمهورية وسيتم التصفية إلى اختيار أفضل 3 مراكز على مستوى الجمهورية ويتمنى أن تحصل دمياط على المركز الأول في التصفيات النهائية.

كانت قد أقيمت هذا الأسبوع مسابقة "إبداع" لاختيار أفضل 10 لوحات فنية على مستوى الجمهورية وفازت ابنه محافظة دمياط وستقوم بالوصول الى مرحلة التصفيات النهائية.
ابنة دمياط ضمن أفضل 10 لوحات فنية على مستوى الجمهورية.. صور
ابنة دمياط ضمن أفضل 10 لوحات فنية على مستوى الجمهورية.. صور
ابنة دمياط ضمن أفضل 10 لوحات فنية على مستوى الجمهورية.. صور
ابنة دمياط ضمن أفضل 10 لوحات فنية على مستوى الجمهورية.. صور
ابنة دمياط ضمن أفضل 10 لوحات فنية على مستوى الجمهورية.. صور
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