ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد..مزاد علني لآخر سيارات مطرب موسيقى الروك الراحل ألفيس بريلسي

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:53 م
صدى البلد
آيات أحمد
عرضت فضائية " العربية" لقطات مصورة لمزاد علني لآخر سيارات مطرب موسيقى الروك الراحل ألفيس بريلسي.

وبيعت آخر سيارة كاديلاك فاخرة كانت مملوكة من نجم الروك العالمي الراحل إلفيس بريسلي، في 20 أكتوبر الجاري.

وجنت السيارة من طراز "Cadillac de Ville Estate Wagon 1972"، خلال مزاد علني بالنمسا، مبلغ 69 ألف يورو فقط، رغم أن القائمين على المزاد كانوا ينتظرون أن تباع بمبلغ يتراوح ما بين 150 و200 ألف يورو.

يذكر أن شركة كاديلاك أطلقت حينها نموذجين من هذه السيارة فقط، واحد صنع لإلفيس بريسلي، وآخر للمطرب الشهير، دين مارتن، وزودت السيارتان بفرش جلدي فاخر، ومحرك قوي بسعة 7.7 لتر، وعزم 220 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بأربع مراحل.

واستعمل إلفيس السيارة التي بيعت مؤخرا حتى آخر أيام حياته، وقطع فيها مسافة 100 ألف كلم تقريبا.


loading...

ترشيحاتنا

مذكرة تفاهم بين العربية للتصنيع وشركة أمريكية في صناعات الدفاع

فرنسا: لن نتخذ أي قرار متسرع بشأن علاقتنا مع السعودية

ماسك فعال تظهر نتائجه من أول استخدام يمنع تساقط الشعر

محمود فايز يكتب روشتة فوز الأهلي بنهائي دوري الأبطال

شاهد.. لحظة سقوط طائرة على ولاية كاليفورنيا الأمريكية

تعرف على منافس الزمالك فى دور الـ 8 من مسابقة كأس مصر

تأجيل 3 مباريات جديدة للأهلي في الدوري الممتاز .. تعرف عليها

اغتيال مسئول أمني كبير في العاصمة الليبية

مقتل 11 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

الأمير بن سلمان يتحدث عن قضية خاشقجي للمرة الأولى في هذا الموعد

تأجيل أول موعد لإبحار السفينة تيتانك 2

استئصال ورم يزن 11 كيلو من مريض بمستشفى المنيا للتأمين الصحي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

فيديو

شاهد.. تعليق رامي رضوان على فيديو إلقاء أب لابنه من البلكونة
متحدث الزراعة يكشف سبب ارتفاع سعر البطاطس وموعد انخفاضها.. فيديو
البطاطس تنخفض لـ 12 جنيها بالأسواق.. والتجار: الناس قللت الاستهلاك.. فيديو
التموين تكشف سبب ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس.. فيديو
تعرف على أسعار الطماطم والبطاطس في المجمعات الاستهلاكية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟