السكة الحديد توضح الحل الآمن لأهالى سمالوط لتجنب حوادث الطرق.. فيديو

قال أشرف رسلان، رئيس السكة الحديد، إن الهيئة لا تتأخر عن خدمة المواطنين، موضحًا أن مزلقان سمالوط تسبب فى كثير من المشكلات لذا تم إنشاء مزلقان للمشاة طبقًا للشروط الجديدة، لديه حارتان دخول وخروج على بعد 400 متر من المزلقان القديم "الآيل للسقوط".



وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم" اليوم، الأربعاء، أن هذا المزلقان قانونى وذلك للحفاظ على حياة المواطنين، ولكن مازال بعض المواطنين يعبرون من المزلقان الذى يعرض حياتهم للخطر.



وأكد أنه تم إنشاء كوبرى جديد على النيل حرصًا على حياة المواطنين من مرور مزلقان السكك الحديدية أيضًا.

