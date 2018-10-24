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شاهد.. تعليق رامي رضوان على فيديو إلقاء أب لابنه من البلكونة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:51 م
صدى البلد
فاطمة رضا
استنكر الإعلامي رامي رضوان، الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لـ "أب يغامر بإبنه بقذفة من بلكونة المنزل"، معلقًا "مقدرش أقول عليه أب".

وقال الاعلامي رامي رضوان، خلال تقديمه لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "DMC"، صباح اليوم الأربعاء: "في إنسان لديه عقل يفعل هذا الأمر، أنا مشوفتهاش من كلب أو قطة أو حيوان".

وتابع: الفيديو صادم ولابد من إتخاذ إجراء ضد هذا الرجل، فهو لا يؤتمن على تربية أولاد"، مناشدًأ المواطنين بالابلاغ عن سكن هؤلاء الاشخاص لتوقيع عقوبة صارمة عليهم".
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شاهد.. تعليق رامي رضوان على فيديو إلقاء أب لابنه من البلكونة
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