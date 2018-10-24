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حوادث

حبس موظف بشركة جملة لاستيلائه على 8 ملايين جنيه من أموال الدعم

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:52 م
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
اسلام مقلد
قررت نيابة باب الشعرية الجزئية، برئاسة المستشار هيثم جمال، حبس رئيس وحدة بيع فرع نصف جملة باحدى الشركات، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على مقررات الدعم المسلمة إليه بالفرع وطرحها فى السوق السوداء محققًا أرباحًا غير مشروعة.

وكانت تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة من ضبط المدعو وائل ج. ع مواليد 1987 – رئيس وحدة بيع فرع نصف جملة بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم باب الشعرية لاستيلائه على مقررات الدعم المسلمة إليه بالفرع وطرحها فى السوق السوداء محققًا أرباحًا غير مشروعة.

تم حصر إجمالى الأموال التى استولى عليها والتى قدرت بمبلغ (ثمانية ملايين وثلاثمائة وثمانية عشر ألف جنيه) وقام بسداد مبلغ 500 ألف جنيه منها لحساب الشركة.

وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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