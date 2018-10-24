محافظ البحيرة يشدد على الإسراع فى توصيل المرافق لمساكن الوكيل

شدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على ضرورة قيام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بتحرير خطابات لشركات المرافق (مياه – كهرباء – غاز) للإسراع فى توصيل المرافق لمساكن الوكيل بكفر الدوار.



وتضم مساكن الوكيل بكفر الدوار 9 عمارات بإجمالي 210 وحدات سكنية و 24 محل تجارى و عدد 2 دورة مياه عمومية بلغت تكلفتها التقديرية 27 مليون جنيه وتم تسليم تلك الوحدات لمالكيها.



جاء ذلك خلال جولته الميدانية اليوم بمركز ومدينة كفر الدوار ونظرًا لكثرة شكاوى المالكين وتضررهم من بطء إجراءات توصيل المرافق وإنهاء التشطيبات النهائية بتلك الوحدات.



توجه المحافظ لموقع الوحدات السكنية وأكد على ضرورة الإنتهاء من كافة المشاكل المتعلقة بتوصيل المرافق والإنتهاء من التشطيبات مع الشركة المنفذة خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام ووجه بسرعة رصف الطريق المؤدى لتلك الوحدات مشيرًا الى أنه تم إعتماد مليون جنية للانتهاء من أعمال الرصف بالطريق المؤدى للمساكن.



رافق المحافظ : اللواء أحمد مرزوق - رئيس مركز ومدينة كفر الدوار و المهندس أحمد نوار مدير مديرية الإسكان و عدد من أعضاء مجلس النواب وعدد كبير من ملاك مساكن الوكيل.