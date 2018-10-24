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رياضة

إنبي يستعيد بسيوني قبل مواجهة المنصورة بكأس مصر

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:49 م
محمد بسيونى لاعب
محمد بسيونى لاعب إنبى
عمرو الحلوانى - محمد رشاد
يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي جهود محمد بسيوني الجناح الهجومي خلال المباراة المقبلة، أمام المنصورة المقرر إقامتها السبت المقبل في إطار لقاءات دور الـ16 من منافسات كأس مصر.

وافتقد إنبي جهود محمد بسيوني في المباراة الماضية أمام الداخلية بسبب الإيقاف عقب حصوله على الإنذار الثالث.

ويعد محمد بسيوني، واحدا من اللاعبين الجدد داخل الفريق البترولي نتيجة القدرات الفنية والبدنية التي يمتلكها.
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