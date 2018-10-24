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رياضة

موعد مباراة ليفربول اليوم بتوقيت مصر والقنوات الناقلة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:50 م
صدى البلد
نور عادل
يحل فريق ليفربول ضيفًا على منافسه فريق سرفينا زفيزدا الصربي ومن المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول اليوم بتوقيت مصر الساعة التاسعة مساءً في إطار الجولة الثالثة من عمر منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول اليوم بتوقيت مصر الساعة التاسعة مساءً، على أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات BeIN Sports والحاصلة على حقوق بث دوري ابطال اوروبا بشكل حصري في الشرق الاوسط.

ومن المنتظر أن يقود المحترف الدولي المصري محمد صلاح تشكيلة فريق ليفربول وهجومه اليوم امام بطل صربيا وذلك بحثًا عن تحقيق الفوز والظفر بثلاث نقاط تلك المباراة.

ويسعى فريق ليفربول إلي تحقيق الانتصار وذلك من أجل تصدر المجموعة الثالثة المشتعلة في ترتيبها حيث ينافس فريق ليفربول الثنائي نابولي الايطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي واللذان يواجهان بعضهما اليوم ويأمل الريدز في أن ينتهي المباراة بالتعادل ويحقق هو الفوز حتى يتمكن من الانقضاض على صدارة المجموعة.
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