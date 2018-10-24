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رياضة

غدا.. تدريب منتخب اليد مفتوح للإعلام بالمركز الأولمبي

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:45 م
جانب من تدريب منتخب
جانب من تدريب منتخب اليد
عمرو الحلوانى
وافق الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد على السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور تدريب المنتخب الذي يقام في السادسة مساء غد الخميس بصالة المركز الأولمبي بالمعادي، ضمن استعدادات المنتخب لبطولة العالم ٢٠١٩ في ألمانيا والدنمارك.

وسيتحدث ديفيز عن برنامج المنتخب للمشاركة في بطولة العالم، وسيوضح الأمور بخصوص تعاقده مع نادي فيسبريم المجري.

ويتجمع المنتخب حاليا لمدة أسبوع ضمن الأجندة الدولية، التي تشهد تجمع اللاعبين المحترفين، إضافة إلى الدوليين من غير لاعبي الأهلي والزمالك الذين يشاركون حاليا مع فريقيهما ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري في كوت ديفوار.
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