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مرأة

بعد علاجها من السرطان.. شاهد إطلالة إليسا في أول لقاء تليفزيوني

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 03:46 م
رنا عصمت
نشرت المطربة إليسا على حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، فيديو يرصد لحظة دخولها إلى الاستديو واستقبال الجمهور الحار لها، في أول لقاء تليفزيوني مع الاعلامية منى الشاذلي على قناة "سي بي سي".

وتألقت إليسا بإطلالة في غاية الرقي والكلاسيكية من توقيع Loro piana، وكان الفستان ضيقا يأخذ أسلوب القميص القصير الذي يتخطى حدود الركبة، باللون الزيتي، وزينت خصرها بحزام عريض باللون الأسود، من توقيع إيلي صعب.

واعتمدت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها، كما اختارت مكياجًا أبرز ملامح وجهها الجذابة.
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Soon with @monaelshazlyoffical @cbcegypt #elissa

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