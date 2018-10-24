السجن 15 سنة لأمين شرطة بتهمة هروب متهم مكلف بحراسته

عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى، بالسجن 15 عاما لأمين شرطة بتهمة هروب متهم مكلف بحراسته ،كما قضت بحبس المتهم 3سنوات وزوجته وحماته 3 سنوات بتهمة مساعدته على الهرب.



صدر الحكم بعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلاب واسامة شيشع .



تعود احداث الواقعة عندما تمكن "تامر م" متهم محبوس على ذمة قضية مخدرات ، من الهرب بعدما غافل امين الشرطة المكلف بحراسته، وهرب أثناء خروجه من محكمة عابدين .



وتبين من التحريات والتحقيقات أن زوجة المتهم ووالدتها، ساعدوه على الهرب وطلبا من امين الشرطة احتساء الشاى على مقهى أمام المحكمة ،وغافله المتهم وهرب .



تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم الهارب وزوجته ووالدتها ،وأمرت النيابة بإحالتهما لمحكمة الجنايات.