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حوادث

السجن 15 سنة لأمين شرطة بتهمة هروب متهم مكلف بحراسته

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:53 م
صدى البلد
اسلام مقلد - عمرو خليفة
عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى، بالسجن 15 عاما لأمين شرطة بتهمة هروب متهم مكلف بحراسته ،كما قضت بحبس المتهم 3سنوات وزوجته وحماته 3 سنوات بتهمة مساعدته على الهرب.

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلاب واسامة شيشع .

تعود احداث الواقعة عندما تمكن "تامر م" متهم محبوس على ذمة قضية مخدرات ، من الهرب بعدما غافل امين الشرطة المكلف بحراسته، وهرب أثناء خروجه من محكمة عابدين .

وتبين من التحريات والتحقيقات أن زوجة المتهم ووالدتها، ساعدوه على الهرب وطلبا من امين الشرطة احتساء الشاى على مقهى أمام المحكمة ،وغافله المتهم وهرب .

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم الهارب وزوجته ووالدتها ،وأمرت النيابة بإحالتهما لمحكمة الجنايات.
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