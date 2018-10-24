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فن

رد فعل صادم من ياسمين صبري على فنان كويتي طلب الزواج منها

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 03:33 م
صدى البلد
ندى فكرى
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للممثل الكويتي عبد الله بهمن يكشف فيه أسباب قيام الفنانة ياسمين صبري بحظره عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وأكد "بهمن" أنها قامت بعمل حظر له بعد أن عرض عليها الزواج من خلال تعليق داخل صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وذلك بعد أن انتشرت شائعات تفيد بطلاقها خلال الفترة الماضية.

وأكد "بهمن" بشكل ساخر خلال الفيديو، أنه ربما جاء تصرف ياسمين صبري نتيجة لعرضه الزواج على الفنانة مي عز الدين بنفس الطريقة عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام".

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