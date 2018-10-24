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أخبار البلد

نقابة المهندسين تطلب أطباء للعمل بمشروع الرعاية الصحية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:59 م
صدى البلد
محمد غالي
أعلنت نقابة المهندسين عن حاجتها لعدد 2 أطباء للعمل بمشروع الرعاية الصحية الخاص بها.

وأوضح مؤمن أحمد شفيق أمين صندوق نقابة المهندسين أن مواعيد عمل الأطباء في النقابة ستكون من الساعة الواحدة والنصف ظهرا وحتى الثامنة والنصف مساءً طوال أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة، وتقدم طلبات الراغبين في التعاقد إلى النقابة العامة للمهندسين 30 ش رمسيس - القاهرة إلى السيد الطبيب المشرف على مشروع الرعاية الصحية.
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