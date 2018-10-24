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رياضة

بريزنتيشن توفر 5 طائرات لنقل جماهير الأهلي إلى تونس

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:55 م
صدى البلد
نور عادل
أكد محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن سبورتس راعي النادي الأهلي، أن شركته قررت بالتعاون مع رعاة النادي الجدد، توفير 5 طائرات لنقل جماهير القلعة الحمراء إلى تونس، ومساندة الفريق في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب في مصر يوم 2 نوفمبر المقبل، على أن تقام مباراة العودة بتونس في التاسع من نفس الشهر.

وتسعى شركة بريزنتيشن سبورتس الحاصلة على حقوق رعاية النادي الأهلي مؤخرا، إلى إنهاء الاتفاق بشكل تام مع رعاة النادي الجدد على توفير 5 طائرات لنقل الجماهير والبعثة الإعلامية إلى تونس، لمتابعة اللقاء من أرض الملعب ومؤازرة ممثل مصر في تلك المباراة التاريخية، ثم إعادتهم مرة أخرى إلى القاهرة.

أكد كامل أن شركته تسعى إلى توفير كافة سبل الدعم للنادي الأهلي، حتى التوفيق بتحقيق حلم جماهيره بالتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
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