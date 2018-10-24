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حوادث

تجديد حبس عاطلين تعديا جنسيا على طفل بالدقهلية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 03:41 م
صدى البلد
همت الحسينى
قرر قاضى المعارضات بمحكمة بلقاس تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة اعتدائهما جنسيا على طفل بإحدى قرى المركز أثناء عودته من درس القرآن حيث قاموا باختطافه إلى أحد الأراضى الزراعية والتعدى عليه جنسيا.

وكان اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة بلقاس من شخص يفيد بتعرض نجله "مهند.و.ر 6 سنوات" من قرية الويشي أحمدية أبو الفتوح التابعة لمركز بلقاس يتهم فيه كلا من محمد .ر .ا 14 عاما، ومحمد ف .ح 16 عاما مقيم القرية باختطاف نجله أثناء عودته من من أحد الدروس الدينية لتحفيظ القران وقاما بالتعدى عليه جنسيا داخل إحدى الأراضي الزراعية.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة تمكنت حملة أمنية برئاسة الرائد يوسف صبري رئيس مباحث بلقاس من ضبطه وبعرض الطفل على الطب الشرعي، أثبت تقرير الطب الشرعي تعرض الطفل لاعتداء جنسي.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 69 أحداث مركز شرطة بلقاس وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبإعادة العرض على قاضي المعارضات قرر تجديد حبسهما 15 يوما.
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