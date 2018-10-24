شاهد.. لحظة سقوط طائرة على ولاية كاليفورنيا الأمريكية

عرضت فضائية "روسيا اليوم" لحظات سقوط طائرة من الحـرب العالميـة الثانية على طريق سريعة في كاليفورنيا، ما حدا بالسلطات إلى إغلاق الطريق أمام حركة المرور.



وتحطمت طائرة تعود إلى الحرب العالمية الثانية بعد سقوطها على إحدى الطرق السريعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وأعلنت السلطات أن ربان الطائرة تمكن من مغادرتها قبل اندلاعِ حريق فيها واصطدامها بالأرض.