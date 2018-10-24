محافظ الأقصر يلتقي وفد التخطيط لبحث أحدث إصدارات التطبيق المركزى.. صور

التقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وفدًا من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، يضم اللواء محمد عزى مشرف مشروعات المحليات بالتخطيط، والمهندس أحمد سالم مدير وحدة الدعم الفنى بالوزارة، لاستعراض أحدث إصدارات التطبيق المركزى المصمم من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى يهدف لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.



يأتى ذلك فى إطار بروتوكول التعاون الذى أبرمته محافظة الأقصر ووزارتى التخطيط والاتصالات، والذى يهدف لتطوير الأعمال بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، لميكنة إدارات الديوان العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التكامل ما بين الإدارات وتسهيل منظومة العمل من خلال التخلص من النظم القديمة المعتمدة على الدفاتر اليدوية الأمر الذى يسهل تقديم الخدمات للمواطنين بأقل جهد ممكن وفى أقل وقت.



من جانبه أثنى محافظ الأقصر على التطبيق، مع الوعد بتسهيل جميع العراقيل فى مراكز ومدن المحافظة، مما يحقق سهولة تباد المعلومات الداخلية لتوفير وقت وجهد المواطن وتحقيق رضاه.