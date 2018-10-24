جادا بينكيت: بكيت يوم زفافي على ويل سميث لهذا السبب

اعترفت جادا بينكيت سميث، زوجة النجم العالمي ويل سميث، خلال حلقات مسلسلها Red Table Talk الذي يذاع عبر موقع "فيسبوك"، إنها بكت يوم حفل زفافها على سميث لأنها كانت لا تريد الزواج.



وقالت جادا: "أمي هي السبب وراء زواجي وظللت ابكي طوال اليوم لأنني حينها كنت في بداية مشواري الفني وكنت حامل في أبني جادين".



وأضافت: " كنت حزينة لإقامة حفل زفاف لأنني في الأصل كنت أرفض فكرة الزواج".



يذكر أن ويل سميث وجادا بينكت تزوجا عام 1997 وانجبا فتاة وصبي.

