محافظ المنوفية يتفقد مدرسة الشهيد خليل الابتدائية والوحدة الصحية بتلا

تفقد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية مدرسة الشهيد خليل أحمد خليل الابتدائية بقرية زنارة بمركز تلا ، بحضور خالد العرفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا والدكتور عبد الحميد الشيخ عضو مجلس النواب.



وشهد محافظ المنوفية طابور الصباح وتحية العلم وألقي كلمة في طابور الصباح حث فيها الطلاب علي أهمية العلم ودوره في تقدم الأمم ووضع مصرنا الغالية في مصاف الدول المتقدمة.



كما تطرق المحافظ في كلمته إلي نصر أكتوبر المجيد وبطولات المقاتل المصري العظيم وتحديه الصعاب والتغلب علي المستحيل موجها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالتحلي بروح أكتوبر مع ضرورة غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن في نفوس أبنائنا الطلاب .



كما تفقد المحافظ عددا من الفصول الدراسية للتأكد من مستوي النظافة بالمدرسة موجها الطلاب بضرورة الحفاظ علي نظافة مدرستهم فهي بيتهم الثاني ، كما وجه المحافظ بعمل إنترلوك بفناء المدرسة حفاظا علي سلامة الطلاب من خلال تعزيز قيم المشاركة المجتمعية ، مشيرا إلي اعتزازه بتولي مهام منصب محافظ المنوفية كونها محافظة الزعماء والرؤساء وعلي رأسهم الرئيس السادات بطل الحرب والسلام ، كما وجه محافظ المنوفية التهنئة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وشعب المنوفية بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف .



ومن جانبه أعرب مدير المدرسة عن سعادته بهذه الزيارة والتي تعد الأولي من نوعها لرئيس الجهاز التنفيذي بالمحافظة بما يعكس حرص المحافظ علي التواصل مع المواطنين أينما كانوا علي أرض محافظة المنوفية ، مؤكدا علي أنه سيتم تنفيذ كافة التوجيهات التي أوصي بها المحافظ .



وعلى هامش زيارته للمدرسة استمع محافظ المنوفية لطلبات عدد من الأهالي وأولياء الأمور ، موجها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بتطبيق القانون وإزالة كافة الإشغالات والتعديات وتوقيع الجزاء المناسب علي المخالفين وفق اللوائح والقوانين المنظمة .



كما وجه المحافظ بعض المواطنين الراغبين في الحصول علي فرص عمل بأنه سيتم توفير فرص عمل لذويهم بالقطاع الخاص من خلال مديرية القوي العاملة بالمنوفية وفق مؤهلاتهم .



وتفقد محافظ المنوفية الوحدة الصحية بالقرية ، حيث قام المحافظ بتفقد قسم الاستقبال وعيادات طب الأسرة والأسنان والأقسام الداخلية بالوحدة والصيدلية للتأكد من مدى توافر الأدوية الضرورية موجها بضرورة المراجعة الدورية لنواقص الأدوية ، كما استمع المحافظ إلي مديرة التمريض عن توافر أطقم التمريض بالوحدة .



وتابع إجراءات التعامل مع المرضي بالعيادة الخارجية والتأكد من حسن معاملتهم ، كما وجه المحافظ بالالتزام بالتعليمات بمواعيد الحضور والانصراف الخاص بالعاملين بالوحدة وكذا استخدام كافة إمكانيات الوحدة لخدمة المواطن البسيط .



وخلال تواجده بالقرية تفقد المحافظ الجمعية الزراعية بزنارة واستمع لطلبات الأهالي المتضررين من تواجد عدد كثير من الأكشاك علي جانبي الشارع بما يعوق الطريق وعلي الفور وجه المحافظ رئيس المدينة بإزالة كافة الأكشاك والتندات المخالفة من الشارع ومن أمام المحلات خلال مدة لا تتجاوز الـ ( 5 ) أيام ، مؤكدا علي أنه جاء ليطبق القانون حفاظا علي حقوق المواطنين والصالح العام ، كما استجاب المحافظ لطلب المواطنين فيما يخص استكمال سور ملعب مركز الشباب بالقرية وتركيب كشافات إضاءة .



ووجه المحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بالنزول الميداني وعمل تقرير مفصل عن حالة مركز الشباب بالقرية .