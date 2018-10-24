الكردي: تطبيق الساعات المعتمدة بجامعة الإسكندرية نقلة نوعية للتعليم بمصر

استضافت كلية الطب بجامعة الإسكندرية، اليوم، ملتقى إعداد الخطة الإستراتيجية لتطوير القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات.



وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات وتستمر أعمالها لمدة يومين ، وذلك بحضور عمداء كليات الطب بالجامعات المصرية.



وأكد الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، أن ذلك الملتقى سيغدو انطلاقة للقطاع للطبي في كافة جامعات مصر لأنه يشارك فيه نخبة من كبار خبراء مصر في المجال الطبي.



وأكد أن جامعة الإسكندرية تعتبر أول جامعة مصرية تطبق نظام الساعات المعتمدة في مرحلة البكالوريوس ، مشيرا إلى أن تطبيق ذلك النظام يعتبر نقلة نوعية للتعليم في مصر ، مضيفا أن هذا النظام يطبق في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1936، وسيساعد هذا النظام كافة طلاب جامعة الاسكندرية في التقدم في دراستهم بكل مرونة ويسر دون أي معوقات.



فيما أكد الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب، أن فكرة الملتقى تعتبر فكرة غير مسبوقة لأنها تنطوي على وضع استراتيجية للقطاع الطبي لمدة خمس سنوات قادمة اتساقا مع الخطة الاستراتيجية العامة للدولة.



وأعرب "عثمان" عن سعادته لإسناد تنظيم الملتقى لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، معتبرا أن هذا شرف وفخر لجامعة الإسكندرية.



وأكد عثمان أن الملتقى سيشتمل على عدة اجتماعات للجنة القطاع الطبي لاستحداث برامج جديدة في القطاع فضلا عن وضع خطة عامة للقطاع الطبي في مصر، مضيفا أن تلك الخطة ستطبق في كافة كليات الطب بالجامعات المصرية ، مؤكدا أن كل تلك الجهود تبذل لخدمة مصر والقطاع الطبي بها.



فيما قال الدكتور منصور الكباش، أمين عام لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، أن لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات قد وقع اختيارها على جامعة الاسكندرية نظرا لمكانتها وريادتها في القطاع الطبي منذ نشأتها ، مضيفا أن الاسكندرية هي العاصمة التاريخية لمصر وعاصمتها الثانية.



وأكد الكباش أن لجنة القطاع الطبي التي ستضع الخطة العامة مكونة من مجموعة من أكفاء خبراء القطاع الطبي في مصر، مؤكدا أن كل الفريق على قلب رجل واحد لإنجاز المهمة المنوطة إليهم، مضيفا أن الفريق قد أنجز البرنامج الطبي الجديد، وقانون المستشفيات الجامعية هو أحد ثمار لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات .



فيما أكد الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، أن جامعة الإسكندرية تستضيف ذلك الملتقى لأنها من أعرق الجامعات المصرية ولها الريادة في العديد من المجالات ، وأثنى خالد على روعة تنظيم الملتقى.