شذى حسون تتألق بفستان أسود قصير.. وهذه تكلفته الصادمة.. صور

نشرت الفنانة العراقية شذى حسون، صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وخطفت الفنانة العراقية الانظار بإطلالتها الجذابة، حيث ارتدت فستانا قصيرا أسود ذا أكمام طويلة من علامة Isabel marant، وتميز التصميم بالطيات على جانبي الفستان في القسم السفلي، وبلغت قيمته نحو 1,825 دولار أمريكي، ونسقت معه حذاء أنيق جمع بين اللون الأحمر والأسود من ماركة لوبوتان.



ووضعت مكياج عيون سموكي مع أحمر شفاه باللون البيج، واعتمدت على خصلات شعرها المموجة المنسدلة على كتفيها.









