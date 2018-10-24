ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

شذى حسون تتألق بفستان أسود قصير.. وهذه تكلفته الصادمة.. صور

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:21 م
صدى البلد
هاجر هانئ
نشرت الفنانة العراقية شذى حسون، صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وخطفت الفنانة العراقية الانظار بإطلالتها الجذابة، حيث ارتدت فستانا قصيرا أسود ذا أكمام طويلة من علامة Isabel marant، وتميز التصميم بالطيات على جانبي الفستان في القسم السفلي، وبلغت قيمته نحو 1,825 دولار أمريكي، ونسقت معه حذاء أنيق جمع بين اللون الأحمر والأسود من ماركة لوبوتان.

ووضعت مكياج عيون سموكي مع أحمر شفاه باللون البيج، واعتمدت على خصلات شعرها المموجة المنسدلة على كتفيها.




شذى حسون تتألق بفستان أسود قصير.. وهذه تكلفته الصادمة.. صور
شذى حسون تتألق بفستان أسود قصير.. وهذه تكلفته الصادمة.. صور
loading...

ترشيحاتنا

ولي العهد السعودي يعلق على حادث مقتل خاشقجي ويؤكد: مؤلم جدا

مصور منتخب مصر في المونديال يكشف كواليس صور محمد صلاح.. فيديو

شاهد.. صاعقة برقية تحرق كنيسة في الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

وليد سليمان أيقونة الأهلى.. أخرج من فمك نار حتى تنضم إلى منتخب مصر

ننشر شروط التقدم لحجز شقق الإعلان العاشر لـ الإسكان الاجتماعى

موعد مباراة الاهلي القادمة والقنوات الناقلة

الخارجية: مصر تنجح في الإفراج عن الراهب المحتجز لدى الشرطة الإسرائيلية

محمود فايز يكتب روشتة فوز الأهلي بنهائي دوري الأبطال

الرئيس السيسي يشهد بيان الرماية الصاروخية حماة السماء لوحدات الدفاع الجوي

بالصور..بيان الرماية الصاروخية حماة السماء لوحدات الدفاع الجوي بحضور الرئيس السيسي ووزير الدفاع

استئصال ورم يزن 11 كيلو من مريض بمستشفى المنيا للتأمين الصحي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شذى حسون تتألق بفستان أسود قصير.. وهذه تكلفته الصادمة.. صور

رئيس الوزراء يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع والي لبحث ملفات التضامن الاجتماعي

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

فيديو

تعرف على طريقة تصنيع الرينج لايت والفرق بين المصري والمستورد.. فيديو
قواعد غذاء الطفل من الشهر الأول حتى السادس.. فيديو
فيديوجراف| الفرعون الذي امتلك جوازا للسفر
على عكس المتوقع.. الليمون ليس أفضل علاج للبرد..فيديو
شاهد.. تعليق رامي رضوان على فيديو إلقاء أب لابنه من البلكونة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟