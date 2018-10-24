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نائب يدين اعتداء شرطة الاحتلال على رهبان أقباط ويطالب المجتمع الدولى بالتدخل

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:23 م
النائب اسماعيل نصر
النائب اسماعيل نصر الدين
محمود فايد
أدان النائب إسماعيل نصر الدين اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الأربعاء، على رهبان كنيسة الأقباط المصرية واعتقال أحدهم، خلال وقفة احتجاجية عند باب "دير السلطان القبطي" بمحاذاة كنيسة القيامة بالقدس القديمة، قائلا: هذا الأمر مرفوض جملة وموضوعا ولابد من وقفة مع الكيان الصهيونى وتجاوزاته المستمرة.

وناشد نصر الدين، فى بيان له اليوم، العالم بسرعة التدخل فورا لدى سلطات الاحتلال لإيقاف هذه الاعتداءات وعدم دخول الدير بحجة الترميم، لأن ذلك من صلاحيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فقط، بالإضافة إلى حق الفلسطينيين في السيادة على أرضهم، مشددا على ضرورة ووقف إجراءات الاحتلال المخالفة لقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولى الإنسانى.

وانتقد النائب اعتداء شرطة الاحتلال على رهبان الكنيسة خلال اعتصامهم أمام باب "دير السلطان" ، بالضرب والدفع واعتقال أحدهم، وأبعدتهم بالقوة عن المكان، مؤكدا على أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولن يتزحزح.

وكانت نظمت الكنيسة القبطية صباح اليوم وقفة عند باب "دير السلطان القبطى" ؛ احتجاجا على رفض حكومة الاحتلال قيام الكنيسة بأعمال الترميم اللازمة داخل الدير فيما تقوم طواقم البلدية بأعمال الترميم داخله لصالح الأحباش دون موافقة الكنيسة القبطية.
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