قومى المسرح يناقش الحكاية روح.. الجمعة

يقيم المركز القومى للمسرح تحت إشراف عام فارس عبد المنعم، الجمعة المقبل، ندوة لمناقشة العرض المسرحى "الحكاية روح" الذي تقدمه فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بقيادة الفنانة وفاء الحكيم، وذلك على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.



ومن المقرر عقب انتهاء العرض مباشرة الذي يبدأ فى تمام السادسة مساء الجمعة، يتحدث الفنان القدير جلال الهجرسي، والناقد المسرحي باسم صادق، ويدير الندوة الباحث المسرحي علي داوود.