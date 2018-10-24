الغرفة الأمريكية: مساندة مجتمع الأعمال ضرورة لاستكمال مسيرة الإصلاح بمصر

أكد جريج لابديف عضو مجلس ادارة غرفة التجارة الامريكية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتخذ إجراءات جريئة لعملية الإصلاح الاقتصادى ولكنه يحتاج الى تكاتف الجهود بالتعاون مع رجال الأعمال للنهوض بالاقتصاد المصري واستكمال خطوة الإصلاح .



وأضاف-خلال ندوة غرفة التجارة الأمريكية اليوم -أنه يجب على الحكومة أن تعمل على خلق المناخ الاستثمارى المناسب لتشجيع الاستثمار الأجنبى ويجب ان توفر القوانين الحماية للمستثمر وتمنحه القدرة على المنافسة.



وأوضح أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الامريكية لا يجب ان تعتمد على الاموال فقط بل يجب ان يقوم على الاستثمار المشترك ، وريادة الأعمال .







