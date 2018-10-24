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أخبار العالم

تصريح جديد من ضاحي خلفان بشأن قضية جمال خاشقجي

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:21 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
أكد ضاحي خلفان، رئيس شرطة دبي الأسبق، أن المملكة العربية السعودية، ليس هناك من يتحكم في قادتها، إنما يتم تحريك كل مسؤول كبير في المملكة بأمر ملكي.

وأشار إلى أن أي تهديدات من الكونجرس الأمريكي للمملكة أو توعدات من طرف إخواني هي غير مؤثرة ولا يلتفت إليها أي من قياداتها، وذلك تعليقا على قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا، وكلمة الرئيس التركي رجب أردوغان بالأمس.

جاء ذلك خلال تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "للذين يتوهمون أنهم يستطيعون أن يغيروا شيئا في قيادة المملكة أقول لهم قروا سواء كنت من الغرب أو من العرب...لا يتم تحريك مسؤول كبير في المملكة إلا بأمر ملكي".

واستكمل خلفان: "أما هناك عضو كونغرس يهدد وهناك إخونجي يتوعد فكل هذا زبد حرة ...لا يلتفت إليه بالمرة...".
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