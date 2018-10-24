نائب: ننتظر مشروع قانون حكومي بشأن التعاملات التجارية إلكترونيا

قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن المجلس ينتظر مشروع قانون متكامل من الحكومة فيما يتعلق بتنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية.



وأضاف "عمر شيبة" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن التعاملات الإلكترونية لا تشمل الضرائب فقط، وإنما هى أوسع من ذلك، حيث تشمل نظام للمدفوعات وأشياء أخري إلى جانب الضرائب.



وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، أن فرض تنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية وفرض الضرائب عليها، أمر من شأنه إحكام الرقابة على الموارد، وهي نقطة إيجابية تجعلنا نعجل بإصدار القانون.



كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد ناقشت خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى، مشروع قانون مُقدم من النائب على الكيال بشأن تنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية، حيث استعرض الكيال فلسفة القانون التى تهدف إلى حفظ حقوق الدولة من الضرائب غير المحصلة والمهدرة والتى من المفترض أن تُفرض على العمليات التجارية التى تتم على نحو إلكترونى، ومكافحة التهرب الضريبى وتعظيم موارد الدولة وإيراداتها الضريبية، والحفاظ على حقوق المستهلك المصرى.