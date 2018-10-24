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باهي يلتقي مدير المركز الإقليمي لهيئة الأبنية التعليمية بمدن القناة وسيناء

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 06:00 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
التقى الدكتور نبوي باهي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، المهندس غريب حسن حسين مديرا المركز الإقليمي بهيئة الأبنية التعليمية لمدن القناة وسيناء، وذلك خلال اللقاء الذي جمع بينهم وبين مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس الابتدائية ومسؤولى اللامركزية و التخطيط بالمديرية والإدارات التعليمية.

ودار اللقاء حول التعريف بدور الإدارة المدرسية والإجراءات الواجب اتباعها لعمل الصيانة البسيطة وأعمال الفحص والوقاية وحالات الصيانة العاجلة وأعمال النظافة والوقاية من الحريق.

وأشاد نبوى بدور هيئة الأبنية وتعاونها الكامل مع المديرية وجودها المستمرة في بناء وتطوير المنشآت التعليمية، كما نوه سيادته على ضرورة تحديد أولوياتنا واحتياجاتنا الملحة والضرورية فى ضوء الإمكانيات المتاحة تقديرا للظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد باهي على ضرورة تفعيل دور المشاركة المجتمعية من خلال رجال الأعمال المخلصين بما يمكن أن يقدموه من دعم لبعض الاحتياجات اللازمة للمدارس.
باهي يلتقي مدير المركز الإقليمي لهيئة الأبنية التعليمية بمدن القناة وسيناء
باهي يلتقي مدير المركز الإقليمي لهيئة الأبنية التعليمية بمدن القناة وسيناء
باهي يلتقي مدير المركز الإقليمي لهيئة الأبنية التعليمية بمدن القناة وسيناء
باهي يلتقي مدير المركز الإقليمي لهيئة الأبنية التعليمية بمدن القناة وسيناء
باهي يلتقي مدير المركز الإقليمي لهيئة الأبنية التعليمية بمدن القناة وسيناء
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