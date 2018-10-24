محافظ الإسماعيلية وخالد صديق يستعرضان تطوير المناطق العشوائية

استقبل اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية، اليوم الاربعاء، الدكتور خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق دعم وتطوير المناطق العشوائية، يرافقه المهندس وائل عزت رئيس الادارة المركزية للمشروعات، وإيهاب حنفى المنسق العام لمشروعات الصندوق، والدكتور أحمد عبد الغنى استشارى المشروعات خلال زيارتهم للاسماعيلية.



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتأكيده على ضرورة بذل أقصى الجهود من كافة أجهزة الدولة للقضاء على أى شكل من أشكال وصور المناطق العشوائية ، وإعادة تخطيط تلك المناطق من جديد، بما يليق بكرامة المصريين، وفى اطار استكمال الإجراءات التنفيذية لخطة محافظة الإسماعيلية لتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة واعادة تخطيطها ورفع كفاءتها إستعدادا للإعلان عن خلو محافظة الإسماعيلية من العشوائيات قريبا.



وعقد محافظ الاسماعيلية، اجتماعا مع المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات ومرافقيه من القيادات بحضور أعضاء اللجنة الدائمة لتطوير العشوائيات بالمحافظة وذلك لاستعراض ومناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات التى يجرى تنفيذها لتطوير المناطق العشوائية بالاسماعيلية ومتابعة نسب التنفيذ لدفع عجلة العمل بتلك المشروعات.



وتشمل المناطق علي عيد ونفيشة ودريسة القصاصين وسوق الجمعة وسوق السمك المتطور الجديد الذى يجرى تنفيذه حاليا بمنطقة بحيرة الصيادين بطريق البلاجات والذى يتضمن إقامة سوق نموذجى يستوعب كافة الأنشطة المتعلقة بالأسماك من محلات وفروشات ومطاعم ومنطقة خدمات متكاملة ومكان خاص لانتظار السيارات.



وخلال الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود والإسراع فى إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باستكمال ما تبقى من أعمال تطوير تلك المناطق، مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعا فى توفير كافة سبل الدعم اللازم وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات من جميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة لخدمة ملف تطوير العشوائيات والعمل على تحقيق المستهدف والقضاء تماما على اى شكل من أشكال العشوائيات إيذانا بإعلان خلو المحافظة من العشوائيات قريبا جدا.