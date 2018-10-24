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اقتصاد

طارق توفيق: أمريكا الشريك التجاري الثالث لمصر

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 04:04 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
قال رئيس الغرفة الأمريكية طارق توفيق، إن الولايات المتحدة تعد ثالث أكبر الشركاء التجاريين لمصر، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ٢ر٥ مليار دولار، في الفترة ما بين يناير إلى أغسطس ٢٠١٨. 

وأكد "توفيق" ، خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم، أن مصر تعد الثانية على مستوى إفريقيا والثالثة على مستوى الدول العربية والخامسة في الشرق الأوسط ، من حيث حجم الواردات الأمريكية حيث يبلغ حجم الصادرات الأمريكية لمصر ٥ر٣ مليار دولار خلال نفس الفترة مرتفعا بنسبة ٢٥ ٪؜ من نفس الفترة العام الماضي.

ولفت إلى أن ولاية لويزيانا أكبر الولايات المصدرة لمصر بحجم صادرات بلغ مليار دولار في الفترة من يناير الى اغسطس ٢٠١٨ وهذه الصادرات تشكل نسبة ٦ر٢٨ ٪؜ من اجمالي الصادرات الامريكية الى مصر، تليها ولاية تكساس بحجم صادرات تبلغ ٣ر٥٨٦ مليون دولار أو ما يعادل ٧ر١٦ ٪؜.

وأوضح أنه ووفقا لبيانات وزارة التجارة الامريكية فان حجم الاستثمارات المباشرة يسجل حاليا ٩ر٩ مليار دولار بنهاية شهر يونيو ٢٠١٨ ما يمثل ٦ر١٩ ٪؜ من اجمالي الاستثمارات الامريكية في افريقيا و٢ر١٤ ٪؜ من الشرق الأوسط.

وأشار إلى أنه بنهاية يونيو ٢٠١٨، فان مصر تعد تاني اكبر الحاصلين على الاستثمارات الامريكية المباشرة في القارة السمراء بعد جنوب افريقيا.

وأكد أنه وبحجم استثمارات يصل الى ٦ر١ مليار دولار، فان الولايات المتحدة تعد ثالث أكبر مستثمر اجنبي في مصر بعد المملكة المتحدة وبلجيكا في الفترة من الربع الاول الى الربع الثالث من العام المالي المنتهي ٢٠١٧ / ٢٠١٨ .

ونوه بأن أكبر الشركات الامريكية المستثمرة في مصر، هي شركة أباتشي حيث يصل إجمالي استثماراتها الى ما يزيد على ١٧ مليار دولار وهناك شركات أمريكية اخرى تعمل في مصر وهي كوكاكولا وجنرال موتورز وبيبسيكو وبروكتر عند جامبل ومارس وجونسون رند جونسون وتلك الشركات تعتبر مصر كمحطة رئيسية للأعمال في المنطقة.
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