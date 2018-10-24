جريج ليبدوف: توقعات ببدء مفاوضات التجارة الحرة بين مصر وأمريكا

توقع اقتصاديون أمريكيون بدء مفاوضات اتفاق التجارة بين مصر والولايات المتحدة كأحد أشكال التعاون والحوار الاستراتيجية بين البلدين خلال الفترة القادمة.





وقال جريج ليبدوف عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الامريكية، إن مصر من أهم الدول الكبرى في المنطقة، خاصة أنها تضم أكثر من 100 مليون نسمة مشيرا الى أن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية تفتح الباب لتعاون كبير وتؤسس الشراكة الاقتصادية.





وأكد خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم وجود فرص لبدء مفاوضات تجارة حرة مع حرص الحكومة على استمرارية الإصلاح ومكافحة البيروقراطية.





من جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مصر نجحت خلال السنوات الثلاث الأخيرة في تخطي الكثير من المصاعب الاقتصادية.





وأشار إلي أن معظم مؤشرات الاقتصاد تعكس تقدما كبيرا خلال الفترة الماضية.





وقال إن معدل البطالة انخفض إلى 9.9 في المئة. كما تراجع عجز الموازنة من 16.7 في المئة عام 2016 الي 9.8 في المئة في العام الحالى ونستهدف 8.4 في المئة بنهاية العام .



