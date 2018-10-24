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أخبار العالم

الجيش اللبناني ينتشر داخل مخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين لضبط الأمن

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 03:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
انتشرت وحدات من القوات المسلحة اللبنانية ، داخل مخيم (المية ومية) للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوبي لبنان، وعلى مداخل المخيم، بهدف ضبط الأوضاع الأمنية وتأمين سكان المخيم.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق مع قيادات قوات الأمن الوطني الفلسطيني على انتشار الجيش اللبناني في المخيم.

وتمركزت قوات الجيش في عدد من النقاط على مداخل المخيم، وكذلك في مناطق حيوية من شوارع المخيم وفي مناطق عدة من أرجائه.

ويأتي هذا الإجراء الأمني بمعرفة الجيش اللبناني، في ضوء الاشتباكات الدامية التي وقعت قبل نحو 10 أيام بين عناصر مسلحة من حركتي فتح وأنصار الله، على نحو أسفر عن سقوط قتيلين وإصابة نحو 20 آخرين، فضلا عن تأثر عدد من مناطق بلدة (المية ومية) خارج حدود المخيم بوقع الاشتباكات التي استخدمت فيها أسلحة نارية آلية وقذائف صاروخية من طراز أر بي جي.
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