أول تصريح من الصحفي الياباني بعد تحريره.. ومفاجأة مدهشة لزوجته.. صور

في أول تصريحٍ له منذ إطلاق سراحه من قبضة الإرهاب في سوريا، عبر الصحفي الياباني الذي تم تحريره خلال الساعات الماضية، عن شعوره المختلف بعدما نال حريته أخيرًا.



ونقل موقع "كي في سي أو"، عن الصحفي والمدون "جومبي ياسودا" الذي رأى النور بعد 3 سنوات تحت حكم العناصر الإرهابية في سوريا، تصريحه من تركيا، "أنا في أمانٍ الآن".



وقال وزير الخارجية الياباني تارو كونو، إن مسئولي السفارة اليابانية في تركيا، قابلوا الصحفي المحرر في مركز للمهاجرين في جنوب تركيا بالقرب من الحدود مع سوريا.



وقال الوزير كونو للصحفيين: "نحن نشعر بسعادة كبيرة لتأكدنا من تحرير يوسيدا".



واختطف يوسيدا في عام 2015 بواسطة تنظيم القاعدة الإرهابي وفرعه في سوريا والمعروف باسم جبهة النصرة أو جبهة أحرار الشام.



وقال يوسيدا في مرارة شديدة: "لقد قبعت تحت حكمهم 40 شهرًا".



وأضاف: "أنا الآن حر وآمن، أشكر الجميع".



وأصيبت زوجة ياسودا، المغنية التي تحمل اسم ميو، بصدمة كبيرة ومبهجة في الوقت ذاته عندما علمت أثناء تواجدها في برنامج حواري مباشر على شاشة التلفاز اليابانية بتحرير زوجها، لتهبط دموعها وتتقافز فرحًا بأنه حي ولا يزال على قيد الحياة.



وقالت: "أولا أريد أن أقول له مرحبا بك مرة أخرى، أنا سعيدة للغاية لأنك نجوت".



وقال والدا ياسودا في وقت سابق إنهما لا يمكنهما الانتظار حتى رؤية ابنهما يعود إلى المنزل.



وقالت والدته "ساكشيكو ياسودا" البالغة من العمر 75 عامًا للتليفزيون العام في اليابان: "إنني كنت فقط أصلي من أجل عودته بأمان".



وكان الأبوان يقفان أمام منزلهما خارج طوكيو حاملين صور ابنهما ويتمنيان عودته.