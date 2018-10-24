مناقشة تفكيك العقل الأصولي بالمركز الدولى للكتاب.. غدا

ينظم المركز الدولي للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، ندوة لمناقشة كتاب تفكيك العقل الأصولي غدٱ الخميس في تمام الساعة الخامسة، ضمن النشاط الثقافي للمركز .



الكتاب من تأليف الدكتور صلاح سالم ، يشارك فيه كل من د. جمال عبد الجواد خبير استراتيجي، ود. أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع وعميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، ود. حسين أبو الحسن نائب رئيس تحرير الأهرام ويدير الندوة د. محمد حربي نائب رئيس تحرير الأهرام .



ويرى الكاتب صلاح سالم فى كتابه "تفكيك العقل الأصولى"، أن الأفكار الكبرى التأسيسية تنتظم فى حركة سير التاريخ الإنسانى ، مثل عربات قطار يتوالى مرورها على محطة التأثير والفعالية، بحيث تبلغ كل فكرة كبرى ذروة تحققها فى عصر ما دون غيره، فتستحيل مرجعًا يقاس به وإليه حركة الفاعلين فى عالم هذا الزمان، قبل أن ترثها فكرة كبرى أخرى أقدر منها على حمل أعباء عصر جديد ارتقت فيه بُنى التاريخ، وبلغت درجة أكبر من التعقيد.