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برلمان

برلماني: استغلال مقومات مصر السياحية يضعها في مصاف الأمم

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 03:43 م
النائب عمرو غلاب
النائب عمرو غلاب
محمود فايد
أشاد عمرو غلاب، نائب ملوي، بفعاليات المؤتمر الدولي الثاني الذي تعقده كلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا، بعنوان "مصر كمقصد سياحي تنافسي في عالم متغير"، والذي يهدف إلى الترويج لمصر كمقصد سياحي عالمي ووضع حلول للتحديات التي تواجه السياحة بمصر، بالإضافة إلى تشجيع استخدام أحدث التطبيقات الذكية فى مجال السياحة والضيافة، مؤكدا على ان استغلال مقومات مصر السياحية يضعها في مصاف الأمم. 

وقال "غلاب" في بيان، الأربعاء، إن محافظة المنيا تعد ثالث أكبر محافظة في مصر من حيث عدد الآثار الموجودة بها، بالإضافة إلى تمتعها بموقع جغرافي فريد، وخريطة أثرية عريقة تشمل كل العصور التاريخية، ولكنها تعاني من الإهمال الشديد ومن انعدام السياحة فيها، بالرغم من تمتعها بكل مقومات السياحة، والآثار، ووجودها على النيل، قربها من شواطئ البحر الأحمر وسفاجا والقصير، حتى أن بعض المزارات تحولت إلى مقالب للقمامة، وتعرضت للسرقة، ما أفقد المحافظة كثيرا من مميزاتها التاريخية.

وأشار النائب إلى ضرورة رعاية الكنوز المدفونة بالمنيا والمحافظة عليها ووضعها على خريطة المزارات مثل باقي المحافظات التي تنشط بها السياحة، وأكد أن سرعة ترميم المتاحف والأديرة بالمحافظة سيضعها على خريطة السياحة ويجعلها مقصدًا سياحيًا عالميًا.

وأكد "غلاب" أهمية مثل هذه المؤتمرات الهادفة لتنشيط السياحة، حيث تعد فرصة لإبراز الإمكانيات السياحية الهائلة التي تزخر بها مصر من حيث السياحة الثقافية أو الشاطئية أو الدينية وغيرها، إضافة إلى دورها في تعزيز صورة الأمن والاستقرار في أذهان العالم.
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