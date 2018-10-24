ورشة نجوم المستقبل للممثل الشامل تستقبل شباب المسرحيين بالمجان

قال الفنان سامح بسيوني مدير فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح، إنه تم فتح باب التقديم للورشة الفنية الخاصة بالفرقة لورشة "نجوم المستقبل".



يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الثقافة لتدريب شباب المسرحيين في مختلف محافظات الجمهورية، حيث يستمر التقدم للورشة حتى ٢٩ من شهر أكتوبر الجاري وذلك من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة العاشرة مساء بمقر الفرقة بمسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، على أن تكون الاختبارات يوم الجمعة الموافق ٢ من شهر نوفمبر القادم في تمام الواحدة ظهرا، حيث تقدم الفرقة الورشة بالمجان، على الا يتعدى سن المتقدم ٣٥ عاما.



وأضاف "بسيوني" أن ورشة "نجوم المستقبل" سيتبعها العديد من الورش التي تقوم بتدريب شباب المسرحيين للوصول الى الممثل الشامل، الذي يجيد الغناء والحركة والتمثيل، وهو ما تحتاجه العروض المسرحية من المسرحيين الشباب، وهي الورشة الأولى التي تنظمها فرقة مسرح الإسكندرية لتدريب شباب المسرحيين منذ إنشائها.