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حوادث

تجديد حبس الاقتصادي عبد الخالق فاروق في نشر أخبار كاذبة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 03:49 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
اسلام مقلد
جددت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامي العام، حبس الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالخالق فاروق، و"إبراهيم الخطيب" صاحب مطبعة في منطقة دار السلام، بسبب كتاب "هل مصر بلد فقير حقًا" عقب مصادرته من المطبعة، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة له تهم حيازة ونشر مطبوعات تحتوي على بيانات وأخبار كاذبة في كتاب "هل مصر بلدا فقيرا حقا؟".

‎وناقشت النيابة الاقتصادي بالمعلومات والإحصائيات الموجودة بالكتاب وأكد أنه حصل عليها من مستندات رسميه منشور وبعض مصادرة الخاصة.

وقال إنه صحفي منتسب لنقابة الصحفيين وأثبت كارنيه وكل التحقيقات دارت حول محتوى الكتاب ففط‎

وذلك في المحضر رقم 343 لسنة 2018 عرائض جنوب.

وقال علي عاطف محاميه أنه تم احتجازه أمس بقسم الشروق وتم التعامل معه بطريقة محترمة دون أي إساءات، ومنع اقتيادة بالكلابشات وذلك لتنفيذ قرار ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة ،وتم ترحيله صباح اليوم الي مقر نيابة جنوب القاهرة للتحقيق معه، ويعامل بشكل جيد من الأجهزة الأمنية.

وأوضحت مصادر أن القوات الأمنية، عقب إلقاء القبض عليه في منطقة الشروق، وإحالته إلى قسم الشرطة، تم إحالته إلى قسم شرطة دار السلام ومنها إلى نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، ومن المقرر أن يبدأ التحقيق برئاسة المستشار أحمد وائل، وكيل النيابة، علي خلفية نشر كتاب ممنوع تداوله، ورفعه صوره للكتاب على مواقع الإنترنت، عقب مصادرته.
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