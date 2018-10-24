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20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:25 م
سالى عبد السلام
سالى عبد السلام
هاجر هانئ
يصادف اليوم عيد ميلاد المذيعة سالى عبد السلام بعدما أكملت عامها الـ 33 ، و هى دائما تخطف الأنظار بإطلالاتها الجذابة التى تظهر بها.

وأشتهرت سالى عبد السلام باعتمادها على التنوع بين الإطلالات سواء الملابس الكلاسيك أو الكاجوال، فهى ترتدى جامبسوت و الفساتين ذات التصميمات المختلفة، وتعتمد على الألوان الزاهية كالأحمر و الأبيض و الأخضر وتتميز إطلالالتها بأنها لا تسير على وتيرة واحدة ، بالإضافة إلى ذلك تعتمد على قطع الملابس المتناسقة مع قوامها، ما يمنحها إطلالة جذابة.

تقوم سالى عبد السلام بتنسيق قطع الإكسسوارت والحقائب والأحذية الراقية التى تساعدها فى إكمال إطلالتها.
20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33
20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33
20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33
20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33
20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33
20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33
20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33
20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33
20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33
20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33
20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33
20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33
20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33
20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33
20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33
20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33
20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33
20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33
20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33
20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33
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