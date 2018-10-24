20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33

يصادف اليوم عيد ميلاد المذيعة سالى عبد السلام بعدما أكملت عامها الـ 33 ، و هى دائما تخطف الأنظار بإطلالاتها الجذابة التى تظهر بها.



وأشتهرت سالى عبد السلام باعتمادها على التنوع بين الإطلالات سواء الملابس الكلاسيك أو الكاجوال، فهى ترتدى جامبسوت و الفساتين ذات التصميمات المختلفة، وتعتمد على الألوان الزاهية كالأحمر و الأبيض و الأخضر وتتميز إطلالالتها بأنها لا تسير على وتيرة واحدة ، بالإضافة إلى ذلك تعتمد على قطع الملابس المتناسقة مع قوامها، ما يمنحها إطلالة جذابة.



تقوم سالى عبد السلام بتنسيق قطع الإكسسوارت والحقائب والأحذية الراقية التى تساعدها فى إكمال إطلالتها.

