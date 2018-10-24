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فن

نجمات لبنان ومصر عند الحمل والولادة.. جميلات بيروت يحتفلن والمصريات يخشين الحسد

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:28 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
شروق إبراهيم
شعور الأمومة موجود داخل كل أنثى مهما وصلت مكانتها في المجتمع وحققت أمجادا وشهرة، لتكتمل أنوثتها الحقيقية عند الحمل في طفلها أو طفلتها ولكن لكل سيدة أسلوبها وتفكيرها الخاص في الإعلان عن ذلك النبأ السار، فمنهن من تخفي خوفا من الحسد وآخريات يشاركن أحبائهن هذه الفرحة، ونفس الحال لنجمات مصر ولبنان اللاتي اختلفن في طريقة الإعلان عن خبر حمل.

في مصر، أخفت الفنانة أيتن عامر خبر حملها في طفلها الثاني يوسف من زوجها المصور السينمائي محمد عز العرب، وبررت ذلك أن الحمل أمر شخصي وليس من حق أحد العلم به، ولكن فسر جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنها تعاني من هوس الحسد.

نفس الشئ فعتله النجمة منى زكي، التي ظلت تخفي خبر حملها في طفلها الثالث يونس حتى التقط لها فيديو من حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي وهي ببطن منتفخ لتعلن بعدها حملها.

أما نجمات لبنان يختلفن مع نجمات مصر في هذا الفكر، فقررت الفنانة نانسي عجرم إعلان خبر حملها في طفلتها الثالثة رغم عدم اتضاح ملامح الحمل عليها، بطريقة طريفة بنشرها صورة لابنتها ميلا وإيلا وهما تحملان لافتة مكتوب عليها: "سنصير أخوات كبار".

وكذلك الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، التي شاركت جمهورها لحظة بلحظة لحظات حمل و ولادة طفلها كريستيانو، ومن قبل ابنتها تاليا رحمة.
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