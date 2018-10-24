كمال أبو رية: دوري في أفراح إبليس 2 مفاجأة للجمهور

أكد الفنان كمال أبو رية أن دوره في مسلسل "أفراح أبليس 2" سيكون مفاجأة، حيث يجسد شخصية رجل صعيدي سافر إلى الخارج ثم عاد مرة أخرى إلى بلده في دور رجل متدين ومصلح اجتماعي يتمنى أن يساعد في نهضة قريته وأهله ثم يتضح في أحداث المسلسل بأنه لديه أغراض أخرى من وراء ذلك.



مسلسل "أفراح إبليس" من بطولة جمال سليمان وصابرين ومنة فضالى وإيناس عز الدين والمطربة رنا سماحة بجانب مجموعة من الوجوه الجديدة.