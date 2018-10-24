سالي عبد السلام لجمهورها في عيد ميلادها :عيانة ودرجة حرارتي 39

تحتفل المذيعة سالي عبد السلام اليوم الأربعاء 24 أكتوبر بعيد ميلادها الـ33، لذلك قررت توجيه رسالة لمتابعيها بهذه المناسبة.



ونشرت عبد السلام عبر حسابها على فيس بوك ، صورة تؤكد من خلالها أن متابعيها هم أجمل هدية، خاصة وأنها عندما تطلب منهم الدعاء يستجيب الله لهم.



وكتبت قائلة:" مش أنا عيد ميلادي النهاردة عيانة ومعرفتش أحط صورة جديدة! برد ودرجة حرارتي ٣٩ وعندى تصوير ٨ الصبح! لا مكنش نفسى نبتدى كده.. الحمدلله".



وتابعت:" في عيد ميلادي ال٣٣ دي أحلى هدية منكم ليا ..٥٠٠ ألف متابع نص مليون دعوة حلوة غيرت قدري كذا مرة، على فكرة لما طلبت منكم دعوة حصل الدعاء يغير الأقدار".



وأضافت:" بوسة مني على رأس كل واحد فيكم.. شكرًا لكل الحب ده، اللهم حبب فينا خلقك، شكرًا دي حاجة بتباهى بيها وبتحسد عليها".



وأكملت:" السنة دي شفت فيها اكتر من أي سنة اتعلمت..اتفرجت..اتوجعت..بس عمرى ما ندمت عشان معايا ربى، وربما كانت دعوة وأصرف عنى شر ما قضيت..كل حد أو حاجة شايلالى حقد وكره ابعدني عنها يا رب ".



واختتمت كلامها:"إنتوا على رأسى شكرًا لنص مليون فولور حقيقى! شكرًا لنص مليون دعوة! شكرًا لنص مليون فرحة ربى يسعدكم".