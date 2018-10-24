ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

سالي عبد السلام لجمهورها في عيد ميلادها :عيانة ودرجة حرارتي 39

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 03:54 م
صدى البلد
حمادة خطاب
تحتفل المذيعة سالي عبد السلام اليوم الأربعاء 24 أكتوبر بعيد ميلادها الـ33، لذلك قررت توجيه رسالة لمتابعيها بهذه المناسبة.

ونشرت عبد السلام عبر حسابها على فيس بوك ، صورة تؤكد من خلالها أن متابعيها هم أجمل هدية، خاصة وأنها عندما تطلب منهم الدعاء يستجيب الله لهم.

وكتبت قائلة:" مش أنا عيد ميلادي النهاردة عيانة ومعرفتش أحط صورة جديدة! برد ودرجة حرارتي ٣٩ وعندى تصوير ٨ الصبح! لا مكنش نفسى نبتدى كده.. الحمدلله".

وتابعت:" في عيد ميلادي ال٣٣ دي أحلى هدية منكم ليا ..٥٠٠ ألف متابع نص مليون دعوة حلوة غيرت قدري كذا مرة، على فكرة لما طلبت منكم دعوة حصل الدعاء يغير الأقدار".

وأضافت:" بوسة مني على رأس كل واحد فيكم.. شكرًا لكل الحب ده، اللهم حبب فينا خلقك، شكرًا دي حاجة بتباهى بيها وبتحسد عليها".

وأكملت:" السنة دي شفت فيها اكتر من أي سنة اتعلمت..اتفرجت..اتوجعت..بس عمرى ما ندمت عشان معايا ربى، وربما كانت دعوة وأصرف عنى شر ما قضيت..كل حد أو حاجة شايلالى حقد وكره ابعدني عنها يا رب ".

واختتمت كلامها:"إنتوا على رأسى شكرًا لنص مليون فولور حقيقى! شكرًا لنص مليون دعوة! شكرًا لنص مليون فرحة ربى يسعدكم".
loading...

ترشيحاتنا

صلاح يقود ليفربول في مواجهة سهلة أمام بطل صربيا .. الليلة

المتحدث العسكري: تدمير البنية التحتية للإرهابيين فى سيناء.. فيديو

سوق الجملة بـ6 أكتوبر يكشف أسباب ارتفاع أسعار البطاطس والطماطم..فيديو

ممثل نيابة أمن الدولة يستعين بمقولة حسن البنا خلال محاكمة أفراد كتائب حلوان

شاهد.. صاعقة برقية تحرق كنيسة في الولايات المتحدة الأمريكية

مي حلمي تكشف حقيقة انفصالها عن محمد رشاد بصورة من صدى البلد

اغتيال مسئول أمني كبير في العاصمة الليبية

حائط منزل صدام أخفى مليار دولار.. أغرب 5 سرقات غامضة حدثت فى العالم

ارتفاع عدد المصابين في أحداث الشغب بـ مباراة الترجي وأول أغسطس

السعودية تقرر رفع حظر استيراد الجوافة من مصر

في عيد ميلاد نبيل عيسى الـ39: أنا رجل شرقي وأرفض الحرية المطلقة

الكاف يشترط على الأهلى والترجي حضور جماهيرى كبير في نهائي إفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

فيديو

فيديوجراف| الفرعون الذي امتلك جوازا للسفر
على عكس المتوقع.. الليمون ليس أفضل علاج للبرد..فيديو
شاهد.. تعليق رامي رضوان على فيديو إلقاء أب لابنه من البلكونة
محافظ القاهرة يستمع إلى مشكلة أحد المواطنين ويعده بحلها خلال ساعتين .. فيديو
متحدث الزراعة يكشف سبب ارتفاع سعر البطاطس وموعد انخفاضها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟