سفير مصرفي تونس يهنئ الأهلي بالتأهل لنهائي أفريقيا

تلقى العميد محمد مرجان ، المدير التنفيذي للنادي الأهلي ، اتصالا هاتفيا من السفير نبيل الحبشي، سفير مصر في تونس قدم خلاله التهنئة على تأهل الأهلي لنهائي بطولة إفريقيا، عقب الفوز على وفاق سطيف الجزائري بمجموع المباراتين .



وقال المدير التنفيذي إن السفير المصري في تونس أبلغه بأن هناك ترتيبات خاصة لاستقبال بعثة الأهلي خلال مباراة العودة المقررلها يوم 9 نوفمبر المقبل، وأنه سوف يتواصل مع مسئولي الأهلي خلال الأيام القليلة ؛ من أجل تلبية كافة احتياجاتهم قبل سفر البعثة.



وأشار الحبشى إلى أن الأهلي دائما ما يكون على موعد مع الأحداث الكبرى كعادته ، وأنه متفائل للغاية، ويثق في قدرة لاعبي الأهلي على حسم اللقب الإفريقي، بما يملكونه من خبرات كبيرة في مثل هذه المواقف.



ووجه العميد محمد مرجان المدير التنفيذي الشكر للسفير نبيل الحبشي، سفير مصر في تونس على مبادرته الطيبة ، مؤكدا على أن الدبلوماسية المصرية نموذج مشرف للغاية، وتقوم بدور كبير فى تسهيل مهمة البعثات الرياضية في الخارج.