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تعليم

طلاب المنيا يزورون المطار احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:17 م
صدى البلد
ايمن رياض
تحرك وفد من طلاب وطالبات جامعة المنيا يتقدمهم الدكتور محمد جلال حسن القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، والدكتور مصطفي عبد النبي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أبو بكر محي الدين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، فى زيارة لمطار المنيا، أحد القواعد الجوية المصرية التابعة للقوات الجوية التي تعتبر الأكبر حجمًا في كل من أفريقيا والشرق الأوسط، من حيث القدرات القتالية وما تمتلكه من مقاتلات ومروحيات وقازفات، وذلك ضمن فعاليات مهرجان حكاية نصر التي تنظمه الجامعة خلال شهر أكتوبر؛ تعزيزًا للانتماء لدى طلاب الجامعة وترسيخًا لقيم الولاء للوطن ولجيش مصر العظيم.

كان فى استقبال الطلاب العميد طيار أحمد سعفان قائد مطار المنيا ولفيف من القادة والضباط وضباط الصف، وشارك في الزيارة 150 طالبا وطالبة رافقهم الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والمقدم أحمد عبد الحميد مدير التربية العسكرية بجامعة المنيا، ووليد عبد القوي مدير الاتحادات الطلابية والأسر.

وأكد الدكتور "جلال" بأن هذه الزيارة تأتي إنطلاقًا من رصيد الحب الكبير الذي يناله الجيش المصري في قلوب المصريين، ورفع الوعي لدي الطلاب بحياة الانضباط والالتزام بالقوات الجوية والجيش المصري مصنع الرجال وحماة الوطن، وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن ولقواتنا المسلحة مشيرًا إلى أنه خلال الزيارة شهد الطلاب شرح لبعض الأنشطة المتخصصة وبعض المستجدات بالقوات الجوية، وتم عرض فيلم تسجيلي عن القوات الجوية المصرية، ولقاء توعوي عن حرب أكتوبر والتضحيات التى قدمها جيش مصر وما قدموه من دمائهم وأرواحهم لاسترداد الأرض، وفداءً للوطن.

وأضاف الدكتور "مصطفي عبد النبي" بأن الزيارة تأتي لمشاركة قواتنا المسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر، وذكرى انتصار القوات الجوية في أكبر المعارك الجوية التي خاضتها خلال حرب أكتوبر من عام 1973، والحروب التي خاضتها قواتنا للدفاع عن أرض مصر وترابها وسمائها ومياهها.

وفى نهاية الزيارة أهدى الدكتور محمد جلال درع الجامعة للسيد العميد طيار قائد المطار تقديرًا لما يقدمه جنود مصر البواسل فى سبيل رفعة الوطن والحفاظ علي أمنه وسلامته، كما قام قائد المطار بتوزيع الهدايا التذكارية لطلاب الجامعة المشاركين فى الزيارة.
طلاب المنيا يزورون المطار احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر
طلاب المنيا يزورون المطار احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر
طلاب المنيا يزورون المطار احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر
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