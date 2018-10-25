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برلمان

نائبة: تفاقم مشكلة القمامة تسيء إلى مصر في الخارج

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 02:14 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
القسم السياسي
قالت النائبة ثريا الشيخ، عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، إن مشكلة القمامة في مصر طال الحديث عنها ولكن لم يتم أخذ خطوة إيجابية تشير إلى وجود أمل في حل هذه المشكلة التي تواجدت وانتشرت منذ سنوات عديدة، ناشرة معها الأمراض والروائح الكريهة والأرق والتلوث المادي والمعنوي.

وأشارت "الشيخ"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، إلى أن الدولة المصرية في الثلاثينيات كانت مثل الدول الأوربية في النظافة، بل كانت تعتبر الأولى عالميًا في مستوى نظافة المدن والشوارع، ولكن ما نراه الآن من عدم النظافة وانتشار أكوام الزبالة في الشوارع وأمام المنازل والأماكن العامة، يعتبر أزمة بكل المقاييس.

وأبدت عضو لجنة البيئة والطاقة بالبرلمان، استغرابها من تفاقم هذه الأزمة، قائلة "دولة في حجم مصر تعاني من مشكلة القمامة بهذه الطريقة" والتي تؤدي إلى إحراجنا وتسيء إلى سمعة مصر في الخارج.

واضافت النائبة، أنه منذ عمل وزارة للبيئة والمشاكل البيئية في تصاعد، مؤكدة أهمية وجود حلول جذرية وتعيين أشخاص في الأحياء بصفة دائمة يختصون بجمع القمامة من المنازل وبأجور محترمة نظرا لأهمية عملهم.

واختتمت: إنشاء مصانع لتدوير مخلفات القمامة تستوعب كل هذه الكميات سوف يكون مريحًا للغاية، بل ستتكفل بأجور العاملين في هذه المنظومة.
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