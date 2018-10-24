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نجاة 120 رجل إطفاء كويتي بعد نجاحهم في السيطرة على حريق هائل بمركز تجاري

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 03:58 م
رجل إطفاء
رجل إطفاء
أ ش أ
نجا 120 رجل إطفاء كويتيا من موت محقق، عقب انهيار مركز تجاري بعد لحظات من إخماد حريق هائل شب به اليوم الأربعاء.

وذكرت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية، في بيان، أنها تلقت بلاغا بنشوب حريق في مركز تجارى شهير بمنطقة الضجيج بمحافظة الفروانية، مشيرة إلى أنه تم على الفور توجيه 120 رجل إطفاء من ستة مراكز للتعامل مع الحريق.

وأوضحت أنه تبين أن الحريق على مساحة 10 ألاف متر مربع، في حين تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران وإخمادها، رغم مواجهتهم للعديد من المعوقات، منها عدم عمل أجهزة الإنذار الآلية ومكافحة الحريق في المبنى، ووجود مخالفات بالتخزين، فضلا عن وقوع عدة انهيارات أثناء مكافحة الحريق، والتي كادت تودي بحياة رجال الإطفاء، لولا العناية الإلهية التي حفظتهم بعد انسحابهم من الموقع بثوان قبل وقوع الانهيار.
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