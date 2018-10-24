بهجت العبيدي: يقظة رجال الشرطة تحمى مصر من تفجيرات الإرهابيين

وجه الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج التحية لرجال الشرطة المصرية الباسلة؛ على ما يقومون إليه من جهد كبير لنشر الأمن والأمان في ربوع الوطن.



وقال العبيدي إن قضاء رجال الشرطة على إحدى عشر إرهابيا بإحدى المناطق الجبلية الكائنة بالكيلو 60 طريق دشلوط الفرافرة بالظهير الصحراوى الغربى وكانوا قد اتخذوا من خور جبلى مأوى لهم بعيدًا عن الرصد الأمنى وتجهيزه لاستقبال العناصر المستقطبة حديثًا لتدريبهم على استخدام الأسلحة وإعداد العبوات المتفجرة قبل تنفيذ عملياتهم العدائية، إنما يعكس مدى اليقظة التي يتمتع بها جهاز الشرطة المصرية، ومدى الحرص على تخليص البلاد من آفة الإرهاب، وإصرارهم على ملاحقة كل الخارجين عن القانون لينعم أبناء الشعب المصري بالأمن والأمان.



وطالب أبناء الشعب المصري جميعهم في الداخل والخارج بمساندة أجهزة الأمن المصرية متمثلة في القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة المصرية البطلة، مؤكدا أن هذا الدعم يكون له أكبر الأثر في نفوس أبطال مصر من الجيش والشرطة.