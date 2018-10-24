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منوعات

جنوب أفريقيا أول دولة غير أوروبية تقرر دراسة البرتغالية بالتعليم العالي

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 04:06 م
تعليم
تعليم
أ ش أ
قال وزير الدولة للمجتمعات في البرتغال خوسيه لويس كارنيرو إن جنوب أفريقيا ستصبح أول دولة خارج أوروبا توفر تدريس اللغة البرتغالية كلغة اختيارية في التعليم العالي وكذلك في المدارس العامة.

وأضاف كارنيرو، في تصريح نقلته صحيفة "بورتوجال نيوز" البرتغالية، أن اللغة البرتغالية ستكون متاحة كمادة تكميلية في مجالات التعليم الأخرى اعتبارا من العام المقبل.

وكشف وزير الدولة البرتغالي عن هذه الأنباء خلال زيارة لجنوب أفريقيا استمرت أربعة أيام، مشيرا إلى أن مسألة تدريس اللغة البرتغالية جاءت كواحدة من أربع تدابير مهمة أنجزت خلال الزيارة.
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