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برلمان

برلماني: إنشاء مصنع لتدوير المخالفات واستثمار عائده في تنظيف الشوارع

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 07:52 ص
النائب بدير عبد العزيز
النائب بدير عبد العزيز
القسم السياسي
قال النائب بدير عبدالعزيز عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، إنه تم مناقشة عدد من الأسئلة مع وزيرة البيئة خلال مشاركتها اجتماع مجلس النواب للرد علي أسئلة أعضاء البرلمان المقدمة حول كيفية التخلص من القمامة، بطرق سليمة لا تعود بالضرر علي المواطنين، وجعل مصر خالية منها ونظيفة.

وأشار "بدير"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلي أنه سيتم إنشاء مصانع للمخلفات لإعادة تدويرها، فبجانب التخلص منها سيكون هناك استفادة مادية كبيرة وعائد اقتصادي قد يخصص لعمل حملات تقوم بتنظيف الشوارع، مؤكدا أن هذا يتوقف على رأس المال.

وأضاف أن هناك قمامة يجب التعامل معها جديا، مثل مخلفات المستشفيات التي قد نراها ملقاة في شوارعنا، والتي قد تمثل خطر كبير،وبالتالي يمكن ان يتم تخصيص مدافن صحية كبيرة لها، مشيرا إلى أن حرق القمامة في الشوارع العامة غير مقبول، وهذا من شأنه أن يعمل على تحسين الوضع البيئي للمواطنين.
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